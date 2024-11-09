Экс-арбитр РПЛ о дисквалификации Безбородова: Кажется, это конец карьеры

Бывший арбитр РПЛвысказался об отстранении от судейства до конца нынешнего сезона.

«В ситуации с отстранением Безбородова у меня один вопрос, и вопрос этот к Анатолию Синяеву: зачем нужно было раздувать этот скандал, который стоил Безбородову карьеры? То, что сделал Безбородов, я убираю за скобки. Там не было чего-то прям ужасного, это просто слова, тем более в небольшом чате. Зачем надо было выносить это грязное бельё? Зачем делать из себя вершителя судеб?

Представьте, что на месте заслуженного арбитра Безбородова оказался бы перспективный молодой арбитр, лет 25-27. Да ему бы этим жизнь под откос пустили.

А для Безбородова — это, кажется, конец карьеры. Из человека сделали преступника какого-то из-за комментариев. Карьера такого заслуженного арбитра так заканчиваться не должна. Это некрасиво, и некрасиво тут в первую очередь поступил не Безбородов», — сказал Федотов Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» писал комментарии в социальных сетях, в которых хвалил работу Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи». После этого в РФС начали проверку.