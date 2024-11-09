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    Анчелотти: Винисиус — игрок, который делает разницу

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе в матче с «Осасуной» (4:0).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Винисиус — игрок, который делает разницу, и ситуация с "Золотым мячом" на него не повлияла, как мы видим.

    Мбаппе старается. У него было несколько очень хороших подключений. Он не забил, но был полезен в игре, что самое главное.

    Это был хороший матч, мы начали здорово, спокойно контролируя игру, без спешки... Когда Вини открыл счет, стало еще лучше. Команда была более организованной, лучше настроена, была более сплоченной и лучше располагалась...

    Джуду Беллингему было полезно забить этот гол, но это всего лишь небольшая деталь в очень хорошо проведенном матче, как в атаке, так и в обороне», — цитирует Анчелотти Marca.

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    Таким образом, «Реал» смог набрать 27 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. У «Осасуны» 21 балл и пятая строчка.

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