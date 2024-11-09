«Алания» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор

В матче 18-го тура Первой лиги Россиисыграли вничью.

Команды из Владикавказа и Тулы так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Россия. Первая лига Алания — Арсенал Тула 0:0 Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Илья Москаленчик, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Тарас Гаглоев, Алан Хугаев, Виктор Нафиков, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Никита Печенкин, Григорий Жилкин, Максим Кайнов, Данил Липовой, Никита Раздорских, Алан Цараев, Ишхан Гелоян, Максим Турищев, Volkov Z. Предупреждения: Алексей Бердников (59'), Максим Турищев (73'), (87'), Алан Хугаев (90+3')

Календарь и таблица ФНЛ

У «Арсенала» теперь 29 очков и третье место в турнирной таблице Первой лиги. У «Алании» теперь 18 баллов и 16-я строчка.