Слишкович о предстоящем матче против «Динамо» Мх: Нас ждет сложная игра

Главный тренерподелился мыслями перед предстоящим матчем 15-го тура РПЛ против махачкалинского

«Готовимся к матчу с "Динамо", нас ждёт сложная игра. У любого соперника есть уязвимые зоны, надо их использовать. Мы разобрали эти моменты на теории. Но для победы нам тоже надо изменить наш футбол», — заявил Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Матч между махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» состоится завтра, 9-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 14-и туров в российской Премьер-лиге «Оренбург» занимает последнее 16-е место в таблице с 8-ю очками в активе.