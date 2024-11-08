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    Слишкович о предстоящем матче против «Динамо» Мх: Нас ждет сложная игра

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился мыслями перед предстоящим матчем 15-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
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    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»

    «Готовимся к матчу с "Динамо", нас ждёт сложная игра. У любого соперника есть уязвимые зоны, надо их использовать. Мы разобрали эти моменты на теории. Но для победы нам тоже надо изменить наш футбол», — заявил Слишкович в эфире «Матч ТВ».

    Матч между махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» состоится завтра, 9-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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