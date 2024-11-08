Агент Батракова: В голове крутится — подписание зимой документа, который всех устраивает

Представитель полузащитникавысказался о возможном продлении контракта с клубом.

«Лично встречался с руководством, разговаривали. От меня прозвучала инициатива поговорить по новому контракту. Они дали предварительное согласие. Как будут посвободнее, мы приступим к обсуждению.

Просил не затягивать — прекрасно представляем, что переговоры могут быть нелегкими. Чем раньше мы начнем, тем лучше. В голове крутится — подписание зимой документа, который всех устраивает», — цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 19-летний Батраков забил 9 мячей и сделал 8 ассистов в 18 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.