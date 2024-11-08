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    Агент Батракова: В голове крутится — подписание зимой документа, который всех устраивает

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    Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о возможном продлении контракта с клубом.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Лично встречался с руководством, разговаривали. От меня прозвучала инициатива поговорить по новому контракту. Они дали предварительное согласие. Как будут посвободнее, мы приступим к обсуждению.

    Просил не затягивать — прекрасно представляем, что переговоры могут быть нелегкими. Чем раньше мы начнем, тем лучше. В голове крутится — подписание зимой документа, который всех устраивает», — цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне 19-летний Батраков забил 9 мячей и сделал 8 ассистов в 18 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

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