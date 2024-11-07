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    Хавбек «Рубина» Иванов — о Дзюбе в сборной: И меня тогда зовите

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    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал возможное возвращение нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России.

    Олег Иванов
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    Олег Иванов

    «Артем Дзюба заявил, что готов поехать в сборную России, если его вызовут на ближайшие матчи. И меня тоже зовите.

    Если позовут, пойдете? Куда? В сборную. Конечно, пойду.

    Что вы вообще скажете об Артеме? У него есть определенные цели, задачи и он двигается к ним», — сказал Иванов «Матч ТВ».

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    • Артем Дзюба заявил, что если его вызовут в сборную России, то он вернется и будет играть за нее. Сейчас на его счету 30 голов в составе национальной команды и он делит с Александром Кержаковым первое место в списке бомбардиров.

    Олегу Иванову сейчас 38 лет, всего за сборную России он сыграл 6 матчей, в 2008 году он стал бронзовым призером Евро-2008.

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