Жирков: Сборной России лучше сыграть с командой легионеров

Экс-футболист сборной Россиивысказался о выборе соперников для национальной команды в товарищеских матчах.

15 ноября сборная России встретится с Брунеем в Краснодаре, а 19-го — с Сирией в Волгограде.

«Матч сборной России с второй командой Брунея? С кем договорились, с теми и играют. Мое отношение к таким соперникам такое: думаю, лучше было бы сыграть со сборной легионеров. Это было бы лучше для всех.

Я бы хотел, чтобы сборная, как раньше, играла в отборочных циклах, на чемпионатах мира и Европы», — сказал Жирков Sport24.

С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.