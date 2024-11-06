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    Жирков: Сборной России лучше сыграть с командой легионеров

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    Экс-футболист сборной России Юрий Жирков высказался о выборе соперников для национальной команды в товарищеских матчах.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    15 ноября сборная России встретится с Брунеем в Краснодаре, а 19-го — с Сирией в Волгограде.

    «Матч сборной России с второй командой Брунея? С кем договорились, с теми и играют. Мое отношение к таким соперникам такое: думаю, лучше было бы сыграть со сборной легионеров. Это было бы лучше для всех.

    Я бы хотел, чтобы сборная, как раньше, играла в отборочных циклах, на чемпионатах мира и Европы», — сказал Жирков Sport24.

    С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.

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