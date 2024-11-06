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    Мостовой: Ради матча с Брунеем готов возобновить карьеру

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном вызове в сборную России нападающего Артема Дзюбы.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Можно еще меня вызвать, я тоже хочу забить несколько мячей. Ради такого искрометного матча я готов возобновить карьеру.

    Артем такой же футболист, как и все. Если вызовут — поедет. Против сборной Брунея можно и меня вызывать, еще кого‑нибудь. Кстати, во втором тайме и Валерий Карпин с Виктором Онопко могут выйти. А что такого? Думаю, мы бы не испортили игру.

    Когда появилась информация про Бруней, я сразу спросил: "А там вообще футбол есть?" Откуда там люди‑то? Давайте не издеваться и не будем говорить, как многие, что мы должны сыграть, что это статус и так далее», — сказал Мостовой в интервью «Матч ТВ».

    Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

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