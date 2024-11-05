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    Константин Тюкавин«Динамо» — «Локомотив». Онлайн
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    «Спортинг» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч ЛЧ

    «Спортинг» — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Спортинга» и «Манчестер Сити» на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    «Спортинг»: Исраэль, Дебас, Диоманде, Рейс, Куенда, Хьюлманн, Морита, Араухо, Тринкан, Дьекереш, Гонсалвеш.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Аканжи, Симпсон, Гвардиол, Ковачич, Фоден, Силва, Савио, Нуньеш, Холанн.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 5-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.

    После 3-х туров в общем этапе Лиги чемпионов «Спортинг» занимает 8-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Манчестер Сити» располагается на 3-й позиции с тем же количеством баллов.

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