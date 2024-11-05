«Манчестер Юнайтед» по просьбе Аморима может подписать защитника «Барселоны»

Андреас Кристенсен Фото: globallookpress.com
По информации El Nacional, датский футболист может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Источник утверждает, что в подписании Кристенсена лично заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим.
Также отмечается, что «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести 28-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна. Английский клуб готов заплатить 15 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кристенсена в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за сине-гранатовых лишь один матч.