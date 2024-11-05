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    «Манчестер Юнайтед» по просьбе Аморима может подписать защитника «Барселоны»

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    Андреас Кристенсен может покинуть «Барселону» уже в январе.

    Андреас Кристенсен
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    Андреас Кристенсен

    По информации El Nacional, датский футболист может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Источник утверждает, что в подписании Кристенсена лично заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим.

    Также отмечается, что «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести 28-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна. Английский клуб готов заплатить 15 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кристенсена в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за сине-гранатовых лишь один матч.

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