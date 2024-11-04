Лэмпард — среди кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

Фрэнк Лэмпард Фото: globallookpress.com
По информации La Gazzetta dello Sport, руководство «Ромы» рассматривает возможность назначения Фрэнка Лэмпарда, ранее возглавлявший «Челси» и «Эвертон».
Источник также отмечает, что в список кандидатов входят Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Грэм Поттер и Эдин Терзич.
Юрич возглавил «Рому» в середине сентября после увольнения Даниэле Де Росси.
«Рома» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А после 11-ти туров.
Напомним, ранее стало известно, что Юрич подрался с одним из игроков «Ромы» после поражения от «Фиорентины» (1:5).