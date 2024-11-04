ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри — обладатель «Золотого мяча» в 2024-м годуТрансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
    Все новости спорта

    Лэмпард — среди кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Рома Серия A Футбол Италии Челси АПЛ Футбол Англии
    «Рома» в ближайшее время может объявить об увольнении Ивана Юрича.

    Фрэнк Лэмпард
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнк Лэмпард

    По информации La Gazzetta dello Sport, руководство «Ромы» рассматривает возможность назначения Фрэнка Лэмпарда, ранее возглавлявший «Челси» и «Эвертон».

    Источник также отмечает, что в список кандидатов входят Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Грэм Поттер и Эдин Терзич.

  • Эпоха Возрождения. «Наполи» готов вернуться на трон Серии А
  • Причины преображения «адзурри» в нынешнем розыгрыше итальянского первенства
  • 16/10/2024

    • Юрич возглавил «Рому» в середине сентября после увольнения Даниэле Де Росси.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Рома» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А после 11-ти туров.

    Напомним, ранее стало известно, что Юрич подрался с одним из игроков «Ромы» после поражения от «Фиорентины» (1:5).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Да будет голевое шоу!
  • «Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Спад «Торпедо» динамовцы обернут в свою пользу
  • «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сможет ли «Витязь» дать бой минчанам?
  • «Динамо» Минск — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 14:01
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры