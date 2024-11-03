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    «Верона» вырвала победу у «Ромы»

    «Верона» — «Рома»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Верона Рома
    В матче 11-го тура итальянской Серии А «Верона» неожиданно обыграла «Рому» со счетом 3:2.

    «Верона»
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    «Верона»

    На голы Каспера Тенгстедта, Джанджакомо Маньяни и Абду Харруи гости ответили точными ударами Матиаса Суле и Артема Довбика.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Рома 2:2
    Голы: 1:0 Каспер Тенгстедт (13'), 1:1 Матиас Соуле (28'), 2:1 Джанджакомо Маньяни (34'), 2:2 Артем Довбик (53'), 3:2 Абдау Харрауи (88') Верона: Лоренцо Монтипо, Флавьюс Данильюк (Давиде Фараони, 87'), Джанджакомо Маньяни, Диего Коппола, Домагой Брадарич, Ондрей Дуда, Суат Сердар (Дани Силва, 87'), Томаш Суслов (Дайлон Ливраменту, 77'), Григорис Кастанос (Абдау Харрауи, 62'), Дарко Лазович, Каспер Тенгстедт (Даниэль Москера, 62') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Анхелиньо, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Матиас Соуле (Пауло Дибала, 66'), Никола Залевский (Стефан Эль-Шаарави, 66'), Энцо Ле Фе (Бриан Кристанте, 67'), Ману Коне (Леандро Паредес, 81'), Артем Довбик (Томмазо Бальданци, 74') Предупреждения: Миле Свилар (35'), Томаш Суслов (47'), Paolo Zanetti (73'), Джанджакомо Маньяни (80'), Ману Коне (80')

    Календарь и таблица Серии А

    После этой игры у «Ромы» осталось 13 очков и 11-е место в турнирной таблице Серии А. У «Вероны» теперь 12 баллов и 12-я строчка.

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