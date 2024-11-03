Постекоглу: Первый тайм матча с «Астон Виллой» напоминал мне армрестлинг

Главный тренервысказался о победе в матче с(4:1).

«Астон Вилла — хорошая команда. Первый тайм напоминал мне армрестлинг. Они играют очень стабильно, но во втором тайме нам удалось сломить их сопротивление.

Замена Сона? Мы не планировали давать ему больше 55 минут, вспомните его последнюю травму, он получил рецидив, потому что нагрузка была слишком велика, не будем форсировать события.

Соланке? Он проделал невероятную работу, голы — это важно, но он приносит пользу не только этим», — цитирует Постекоглу Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Астон Вилла» — на 5-й позиции (18).