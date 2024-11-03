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    Мусаев: Счет не совсем отражает то, что было на поле

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча против «Оренбурга» (4:0).

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Это один из самых сложных матчей за последнее время и счет не совсем отражает то, что было на поле. Да, мы выиграли по делу, но не на 4:0. "Оренбург" провел отличный матч и доставил нам много проблем. У нас не всё получалось в первом тайме в плане прессинга и переключений из обороны в атаку, но второй тайм мы провели хорошо. Замены усилили игру. Очень важно, что мы переломили ход игры, стандарты нам пришли на помощь. Это очень важный и сложный матч, мы рады.

    Они всегда так играют, я это говорил еще до начала матча. Они молодцы, приехали на выезд и играли смело. Уважение им за это», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 16-й позиции с 8-ю баллами.

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