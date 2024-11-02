«Байер» — «Штутгарт»: счет матча 0:0, обзор

В матче девятого тура немецкой Бундеслигисыграли вничью.

Соперники, несмотря на множество опасных моментов, так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Штутгарт 0:0 Предупреждения: Роберт Андрих (30'), Норди Мукиэле (42'), Гранит Джака (51'), Атакан Каразор (51'), Энцо Мийо (56'), Анри Чейз (68'), Ангело Штиллер (69')

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После этой игры у «Байера» стало 16 очков и третье место в турнирной таблице. В активе «Штутгарта» теперь 13 баллов и седьмая позиция.