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    «Байер» и «Штутгарт» поделили очки

    «Байер» — «Штутгарт»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче девятого тура немецкой Бундеслиги «Байер» и «Штутгарт» сыграли вничью.

    Виктор Бонифейс
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    Виктор Бонифейс

    Соперники, несмотря на множество опасных моментов, так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Штутгарт 0:0
    Предупреждения: Роберт Андрих (30'), Норди Мукиэле (42'), Гранит Джака (51'), Атакан Каразор (51'), Энцо Мийо (56'), Анри Чейз (68'), Ангело Штиллер (69')

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    После этой игры у «Байера» стало 16 очков и третье место в турнирной таблице. В активе «Штутгарта» теперь 13 баллов и седьмая позиция.

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