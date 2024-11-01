Семшов: Играть с Брунеем уже неприлично, а еще и со вторым составом — неуважение

Бывший футболист сборной Россиивысказался о том, что национальной команде придется играть против второго состава сборной

«Надо задействовать все ресурсы, чтобы точно узнать, какую сборную привезёт Бруней на матч с Россией. Насколько я знаю, наша федерация выплачивает деньги приезжающим командам. Играть с Брунеем, мягко говоря, уже неприлично, а ещё и со вторым составом — это неуважение.

Да, это не тот уровень соперника. Возможно, сборной России стоило провести одну игру. Но хорошо, что матчи состоятся не в Москве — народ увидит сборную, придет и поболеет. Конечно, уровень Брунея не соответствует даже футбольной тематике», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.

В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.