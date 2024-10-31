Мостовой: Второй состав Брунея? Смех и слезы

Известный в прошлом футболиствысказался о том, что против сборной России сыграет второй состав команды Брунея.

«Подумал, что это очередная шутка. Не шутка? Да ладно? А у них что, есть разделение на первый и второй состав (смеется)? Здесь и смех, и слезы! Тут даже и говорить нечего... Давайте уж лучше мы выйдем и ветеранами сыграем. Есть шоу, там кто первый на кнопку нажмет, тот и отвечает — может, у них так в сборную отбирают?» — цитирует Мостового Rusfootball.info.

Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.

В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.