Кечинов назвал фаворита в матче РПЛ между «Динамо» и «Ростовом»

Экс-футболистподелился мыслями перед матчем 14-го тура российской Премьер-лиги между

«Ростов выглядит нестабильно по результату и игре. Поэтому в предстоящем матче фаворитом является "Динамо", у которого всё в порядке в атаке. Атакующее звено Тюкавин — Нгамалё — Бителло играет очень убедительно. Но у команды есть проблемы в обороне, ведь пропускают практически в каждом матче.

Последние игры "Динамо" показывают, что мы точно увидим забитые мячи с "Ростовом". Если будет столько голов, как в последних встречах, то это мечта для болельщиков. Но это будет хорошо для фанатов других команд, а не "Динамо". Ведь для нас праздник, когда мы видим много голов», — сказал Кечинов Чемпионату.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» — «Ростов» состоится завтра, 1-го ноября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Динамо» занимает 4-е место в таблице чемпионата России с 26-ю очками в активе. «Ростов» располагается на 9-й позиции (13 баллов).