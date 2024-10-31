ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
    Все новости спорта

    Кечинов назвал фаворита в матче РПЛ между «Динамо» и «Ростовом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Ростов
    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями перед матчем 14-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Ростовом».

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Ростов выглядит нестабильно по результату и игре. Поэтому в предстоящем матче фаворитом является "Динамо", у которого всё в порядке в атаке. Атакующее звено Тюкавин — Нгамалё — Бителло играет очень убедительно. Но у команды есть проблемы в обороне, ведь пропускают практически в каждом матче.

    Последние игры "Динамо" показывают, что мы точно увидим забитые мячи с "Ростовом". Если будет столько голов, как в последних встречах, то это мечта для болельщиков. Но это будет хорошо для фанатов других команд, а не "Динамо". Ведь для нас праздник, когда мы видим много голов», — сказал Кечинов Чемпионату.

  • Оперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
  • Обстановка в стане ростовчан наэлектризована до предела
  • Сегодня

    • Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» — «Ростов» состоится завтра, 1-го ноября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Динамо» занимает 4-е место в таблице чемпионата России с 26-ю очками в активе. «Ростов» располагается на 9-й позиции (13 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» переиграть «Торино»?
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Лада» сумеет зацепиться за очки в Омске
  • «Авангард» — «Лада». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Комо» не остановит «Лацио»?
  • «Комо» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Комо — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Газиантеп — Гёзтепе
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Казо — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры