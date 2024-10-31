Гвардиола: У нас настоящие проблемы, за 9 лет здесь у меня никогда такого не было

Главный тренервысказался о ситуации с лазаретом в команде.

«У нас настоящие проблемы, потому что по парням есть вопросы, посмотрим, как они будут восстанавливаться.

Да, у нас действительно большие трудности, потому что за девять лет здесь у меня никогда не было такой ситуации со множеством травм по многим причинам. В этой ситуации игроки выходят на передний план еще больше, чем когда-либо.

На этой неделе у нас мало времени на восстановление. У нас 13 полевых игроков доступны.

Савио получил ушиб в штрафной площади, посмотрим, что с ним. Удар пришелся в кость, так что, надеюсь, ничего опасного.

Наш капитан травмирован. Я не думаю, что он или Кевин де Брейне вернутся до международного перерыва, как и Джек Грилиш.

Это тяжело. Аканджи почувствовал, что у него что-то с мышцами, он хотел рискнуть, но мы сказали — нет, никакого риска.

Рубен Диаш тоже иногда испытывает проблемы. С каждой игрой становится все труднее. Может быть, в какой-то момент мы снова будем все вместе. Ребята в команде сражаются 24 часа в сутки, чтобы быть с нами. Я этого не забуду», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» имеет в своем активе 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.