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    Гвардиола: У нас настоящие проблемы, за 9 лет здесь у меня никогда такого не было

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с лазаретом в команде.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «У нас настоящие проблемы, потому что по парням есть вопросы, посмотрим, как они будут восстанавливаться.

    Да, у нас действительно большие трудности, потому что за девять лет здесь у меня никогда не было такой ситуации со множеством травм по многим причинам. В этой ситуации игроки выходят на передний план еще больше, чем когда-либо.

    На этой неделе у нас мало времени на восстановление. У нас 13 полевых игроков доступны.

    Савио получил ушиб в штрафной площади, посмотрим, что с ним. Удар пришелся в кость, так что, надеюсь, ничего опасного.

    Наш капитан травмирован. Я не думаю, что он или Кевин де Брейне вернутся до международного перерыва, как и Джек Грилиш.

    Это тяжело. Аканджи почувствовал, что у него что-то с мышцами, он хотел рискнуть, но мы сказали — нет, никакого риска.

    Рубен Диаш тоже иногда испытывает проблемы. С каждой игрой становится все труднее. Может быть, в какой-то момент мы снова будем все вместе. Ребята в команде сражаются 24 часа в сутки, чтобы быть с нами. Я этого не забуду», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» имеет в своем активе 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

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