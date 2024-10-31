Сантос: Хотим приблизиться к тому месту, на которое мы рассчитываем, — первому

Капитанвысказался о текущем положении дел команды в турнирной таблице.

«Изменилось лишь наше настроение, наша мотивация. Потому что второе место — это не то, на что мы рассчитываем, не то место, на котором мы привыкли находиться. Всё это лишь подстегнуло и повысило наш заряд на то, чтобы обязательно в предстоящем матче при наших болельщиках на родном стадионе обыграть соперника и, конечно же, приблизиться к тому месту, на которое мы рассчитываем, — это первое.

Мы проанализировали, обсудили, разобрали не только ошибки, допущенные в матче с "Локомотивом", но и вообще все последние матчи, которые не так удались нашей команде, как хотелось бы. Безусловно, всё это должно помочь нам, и мы должны продемонстрировать в предстоящем матче, который очень важен для нас, что все выводы сделаны правильно, что у нас достаточно жажды, стремления победить и делать это с первой же минуты матча. Поэтому, конечно, предстоящая игра очень важна для того, чтобы всё это снова показать и как можно скорее вернуться на первое место», — цитирует Сантоса пресс-служба «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.