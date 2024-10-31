Альба: Месси всегда должен быть в числе претендентов на «Золотой мяч»

Защитниквысказался о победе испанского хавбекав голосовании за «Золотой мяч».

«Я никогда не придавал особого значения "Золотому мячу", одни игроки соглашаются с результатами, другие — нет... Я считаю, что Лео всегда должен быть в числе претендентов. Возможно, его не оценили должным образом, потому что он уехал в МЛС, но Лео продолжает делать разницу.

Для меня он, несомненно, лучший в мире. Даже в сборной Аргентины он продолжает выступать на самом высоком уровне. Для меня он всегда будет лучшим, он это доказал. Я уважаю решение отдать награду другому игроку, но это мое мнение», — цитирует Альбу Marca.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 28 октября в Париже в театре Шатле. Первое место занял испанец Родри.

Родри вместе с «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в прошлом сезоне, а также полузащитник выиграл Евро-2024, выступая в составе сборной Испании.