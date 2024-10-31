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    Альба: Месси всегда должен быть в числе претендентов на «Золотой мяч»

    Футбол MLS Интер Майами Золотой мяч
    Защитник «Интер Майами» Жорди Альба высказался о победе испанского хавбека «Манчестер Сити» Родри в голосовании за «Золотой мяч».

    Жорди Альба
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    Жорди Альба

    «Я никогда не придавал особого значения "Золотому мячу", одни игроки соглашаются с результатами, другие — нет... Я считаю, что Лео всегда должен быть в числе претендентов. Возможно, его не оценили должным образом, потому что он уехал в МЛС, но Лео продолжает делать разницу.

    Для меня он, несомненно, лучший в мире. Даже в сборной Аргентины он продолжает выступать на самом высоком уровне. Для меня он всегда будет лучшим, он это доказал. Я уважаю решение отдать награду другому игроку, но это мое мнение», — цитирует Альбу Marca.

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    • Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 28 октября в Париже в театре Шатле. Первое место занял испанец Родри.

    Родри вместе с «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в прошлом сезоне, а также полузащитник выиграл Евро-2024, выступая в составе сборной Испании.

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