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    Ван Нистелрой выступил с заявлением о своем назначении в «МЮ»

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    Рууд ван Нистелрой прокомментировал то, что он стал и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага.

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    «Даже на временной основе для меня большая честь управлять командой, которую я люблю. Готов делать это столько, сколько меня попросят. Могу пообещать, что продолжу отдавать клубу всего себя, какую бы должность я ни занимал, чтобы попытаться изменить ситуацию в лучшую сторону.

    Несмотря на результаты "Манчестер Юнайтед", я рад возвращению на "Олд Траффорд" и ежедневной работе с командой. В этом сезоне мы иногда видели реальный потенциал "МЮ", но это случалось слишком редко», — приводит слова ван Нистелроя сайт клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    «МЮ» уволил Эрика тен Хага после того, как команда уступила «Вест Хэму» со счетом 1:2.

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