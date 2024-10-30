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    Николич — о матче со «Спартаком»: Играл бы дерби каждый день, если бы это было возможно

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    Наставник московского ЦСКА Марко Николич высказался об игре против «Спартак» в предстоящем матче 14-го тура РПЛ.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    Слава Богу, у меня уже были дерби в каждой стране, где я работал. Я знаю, что это такое. Получаю очень большое удовольствие, живу ради таких игр. Я бы играл дерби каждый день, если бы это было возможно. Сейчас есть возможность сыграть в таком матче. Надо отдавать все силы и и правильно подготовиться.

    Хочу увидеть результативный футбол. В последних 12 официальных играх пропустили 3 гола. Каждую четвертую игру пропускаем по одному. Меня это устраивает. Я доволен. Подписался бы на всю жизнь на такую статистику в обороне. В атаке надо быть более острыми, использовать моменты, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 13 матчей ЦСКА идет пятым в чемпионате России с 24 очками, «Спартак» следом за ним с 22 очками.

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