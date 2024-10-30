Гвардиола высказался о состоянии де Брейне

Наставник «Манчестер Сити»отметил, что не знает, когда восстановится хавбек

Футболист получил мышечное повреждение в матче с «Интером» в Лиге чемпионов 18 сентября. С тех пор игрок не выходил на поле.

«Я бы хотел сказать вам и хотел бы знать сам, но не знаю, когда он вернётся. На тренировках Кевин чувствует себя неплохо, но ему ещё больно бить по мячу.

Сейчас Де Брёйне не в своей тарелке, а ему нужно быть самим собой, чтобы продемонстрировать свой талант. Он чувствует себя лучше, но ещё недостаточно хорошо. Нам нужно, чтобы все травмированные вернулись в строй. Будем надеяться, что это произойдёт после международного перерыва», — приводит слова Гвардиолы сайт «Манчестер Сити».