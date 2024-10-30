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    Гвардиола высказался о состоянии де Брейне

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что не знает, когда восстановится хавбек Кевин де Брейне.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Футболист получил мышечное повреждение в матче с «Интером» в Лиге чемпионов 18 сентября. С тех пор игрок не выходил на поле.

    «Я бы хотел сказать вам и хотел бы знать сам, но не знаю, когда он вернётся. На тренировках Кевин чувствует себя неплохо, но ему ещё больно бить по мячу.

    Сейчас Де Брёйне не в своей тарелке, а ему нужно быть самим собой, чтобы продемонстрировать свой талант. Он чувствует себя лучше, но ещё недостаточно хорошо. Нам нужно, чтобы все травмированные вернулись в строй. Будем надеяться, что это произойдёт после международного перерыва», — приводит слова Гвардиолы сайт «Манчестер Сити».

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