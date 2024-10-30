Баринов: Семин еще может поработать на высоком уровне

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов считает, что бывший главный тренер железнодорожниковготов вернуться к тренерской карьере.

«Считаю, что Юрий Палыч, даже несмотря на свое заявление, еще сможет возглавить какую‑то команду, у него все для этого есть. Понимаете, он от футбола все равно далеко не отходит — все знает про каждого футболиста, расскажет про любую команду. Он сейчас занимается детским футболом, помогает ребятам ездить в Орел», — сказал Баринов «Матч ТВ».

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Сейчас Семину 77 лет, недавно он объявил о завершении тренерской карьеры. Последним его клубом был «Ростов», который он покинул в 2021 году.