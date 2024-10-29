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    Антон Миранчук: Считал, что спокойно найду команду в топ-5 и буду играть

    Футбол Сьон Локомотив Футбол России
    Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук признался, что агенты хотели, чтобы он продолжал играть в России.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Антон Миранчук перешел в «Сьон» на правах свободного агента после истечения контракта с «Локомотивом».

    «Были такие моменты, когда понимал, что они больше склоняются к России. Не знаю, как объяснить, это что-то внутри. Я решил для себя, нашел поддержку у семьи…

    В первую очередь, я сам себе сказал, что не вижу себя в России. За полгода до конца контракта я озвучил представителям решение, что хочу попробовать себя в другом чемпионате.

    Разумеется, это лето было долгим для меня. Думал, я свободный агент, 28 лет, в расцвете сил, считал, что спокойно найду команду в топ-5 и буду играть.

    Всё затянулось, появились тревога и страх, что ничего не получится. Уже в России закрывалось трансферное окно, потом пришло предложение от "Сьона", решил для себя, что это будет новым вызовом.

    Клуб и президент показали мне свою заинтересованность. Я здесь счастлив, чувствую себя комфортно. Знаю, что в дальнейшем мне это поможет. Возможно, даже сделать рывок в топ-5 чемпионатов», — сказал Миранчук в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

    Интервью с Антоном Миранчуком
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