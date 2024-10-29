Миранчук о причинах перехода в «Сьон»: Понимал, что если до зимы без клуба, то это потеря потерь

Полузащитникпредположил, что могло бы быть, если бы он не решился на переход в швейцарский клуб.

«Что было бы, сорвись "Сьон"? Такие мысли закрадывались: если буду до зимы без клуба, то это потеря потерь, мог бы не вернуться на тот уровень, на который хочу.

Понимал, что если не решусь в "Сьон", то уже будет сложно с чем-то другим. Было тревожно», — сказал Антон Миранчук в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, что полузащитник подписал контракт со «Сьоном» в сентябре этого года, перейдя на правах свободного агента. Миранчук успел провести за швейцарскую команду 5 матчей. За этот период игрок не отметился результативными действиями.