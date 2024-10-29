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    Линекер отметил, кто должен возглавить «Манчестер Юнайтед» после тен Хага

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    Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер выразил мнение, что и.о. главного тренера сборной Англии Ли Карсли можно рассмотреть для работы в «Манчестер Юнайтед».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Манкунианцы остались без тренера после отставки Эрика тен Хага.

    «Я думаю, это было бы очень интересно. Он, несомненно, блестящий тренер. Некто Ли Карсли, о котором они, вероятно, даже не подумают. Но он креативный тренер, практикует действительно атакующий футбол.

    Насколько я слышал от футболистов сборной Англии, он в самом деле хорош, интересен и вдумчив в плане игры.

    Единственное, в чем сложность для него, я полагаю, это медийные вещи, но этому легко научиться», — сказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.

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    Ранее «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2.

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