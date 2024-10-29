Канчельскис хочет попасть на стажировку в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»высказался об увольнении Эрика тен Хага и рассказал, что хочет отправиться на стажировку в стан «красных дьяволов».

В конце сентября Канчельскис рассказал, что не смог попасть на базу «Манчестер Юнайтед» из-за Эрика тен Хага.

«Говорил, что тен Хага надо было увольнять еще в прошлом сезоне. Это увольнение было предсказуемым и дальше у "Манчестера Юнайтед" все будет проблематично. Теперь, думаю, на базу хотя бы попасть можно. Но все еще сложно представить, что еще стоит ожидать от этих американцев.

С тен Хагом взяли Кубок, ну и что? Игра "МЮ" в чемпионате была плачевной. А сейчас снова придет новый тренер, будут новые видения, купят новых футболистов. И снова будут платить огромные деньги. Хотели сэкономить на обедах, а в итоге все эти деньги выплатят бывшему главному тренеру. Ну смешные люди эти американцы!

Хотел бы пройти стажировку в "МЮ"? Пока не задавался этим вопросом. Посмотрим, время покажет. Может, пройду стажировку этой зимой, если будет такая возможность», — сказал Канчельскис Sport24.