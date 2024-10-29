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    Канчельскис хочет попасть на стажировку в «Манчестер Юнайтед»

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об увольнении Эрика тен Хага и рассказал, что хочет отправиться на стажировку в стан «красных дьяволов».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    В конце сентября Канчельскис рассказал, что не смог попасть на базу «Манчестер Юнайтед» из-за Эрика тен Хага.

    «Говорил, что тен Хага надо было увольнять еще в прошлом сезоне. Это увольнение было предсказуемым и дальше у "Манчестера Юнайтед" все будет проблематично. Теперь, думаю, на базу хотя бы попасть можно. Но все еще сложно представить, что еще стоит ожидать от этих американцев.

    С тен Хагом взяли Кубок, ну и что? Игра "МЮ" в чемпионате была плачевной. А сейчас снова придет новый тренер, будут новые видения, купят новых футболистов. И снова будут платить огромные деньги. Хотели сэкономить на обедах, а в итоге все эти деньги выплатят бывшему главному тренеру. Ну смешные люди эти американцы!

    Хотел бы пройти стажировку в "МЮ"? Пока не задавался этим вопросом. Посмотрим, время покажет. Может, пройду стажировку этой зимой, если будет такая возможность», — сказал Канчельскис Sport24.

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