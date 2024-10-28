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    Терехин: «Локомотив» порадовал в матче против чемпиона

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    Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал центральный матч 13-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и «Зенитом»

    Алексей Батраков — автор гола в ворота «Зенита»
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    Алексей Батраков — автор гола в ворота «Зенита»

    «Надо отдать должное "Локомотиву"! Получился отличный матч с "Зенитом". Даже не ожидал, что будут так здорово играть. Местами даже удавалось доминировать. Да, со стороны фолы в матче показались страшными, но никто не хотел нанести травму. Было нормальное судейство.

    "Зенит" хоть и фаворит нашего чемпионата, но все настраиваются, как на последний бой. Им тяжеловато приходится. Это топ-клуб, все хотят их обыграть, тем более в Питере. Но "Локомотив" порадовал! Это была их лучшая игра в сезоне», — сказал Терехин «Чемпионату».

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