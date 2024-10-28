Ольмо: Я не удивлюсь, если Родри выиграет «Золотой мяч»

Полузащитниквысказался о перспективах победы игрокав борьбе за «Золотой мяч».

«Я не удивлюсь, если Родри выиграет, для меня он был фаворитом вместе с (Даниэлем) Карвахалем. Как друг и партнёр, я очень это отмечаю», — сказал Ольмо на флеш-интервью в зале церемонии.

Напомним, что сегодня, 28-го октября в 21:00 мск. стартовала церемония вручения «Золотого мяча». Ольмо занял 13-е место в голосовании.

Ранее сообщалось о том, что руководство, футболисты и главный тренер «Реала» не приехали на церемонию из-за того, что нападающий «сливочных» Винисиус, вероятно, не станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.