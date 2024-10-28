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    Ольмо: Я не удивлюсь, если Родри выиграет «Золотой мяч»

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    Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался о перспективах победы игрока «Манчестер Сити» Родри в борьбе за «Золотой мяч».

    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»

    «Я не удивлюсь, если Родри выиграет, для меня он был фаворитом вместе с (Даниэлем) Карвахалем. Как друг и партнёр, я очень это отмечаю», — сказал Ольмо на флеш-интервью в зале церемонии.

    Напомним, что сегодня, 28-го октября в 21:00 мск. стартовала церемония вручения «Золотого мяча». Ольмо занял 13-е место в голосовании.

  • «Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе
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    • Ранее сообщалось о том, что руководство, футболисты и главный тренер «Реала» не приехали на церемонию из-за того, что нападающий «сливочных» Винисиус, вероятно, не станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.

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