Геркус: «Локомотив» на чемпионство вряд ли хватит

Экс-президент «Локомотива»оценил шансы железнодорожников на золотые медали после матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра закончилась вничью 1:1.

«Это хороший состав, но на чемпионство его вряд ли хватит. Чемпион должен обыгрывать конкурентов. "Локо" пока проиграл "Краснодару" и "Динамо" и сыграл вничью с "Зенитом", что само по себе крутой результат, но для чемпионства его маловато», — сказал Геркус «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 30 очков и идет вторым в таблице РПЛ. Клуб уступает лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами находится на 3-м месте.