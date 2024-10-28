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    Геркус: «Локомотив» на чемпионство вряд ли хватит

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    Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус оценил шансы железнодорожников на золотые медали после матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра закончилась вничью 1:1.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Это хороший состав, но на чемпионство его вряд ли хватит. Чемпион должен обыгрывать конкурентов. "Локо" пока проиграл "Краснодару" и "Динамо" и сыграл вничью с "Зенитом", что само по себе крутой результат, но для чемпионства его маловато», — сказал Геркус «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» набрал 30 очков и идет вторым в таблице РПЛ. Клуб уступает лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами находится на 3-м месте.

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