AS: Анчелотти не будет признан тренером года

Наставникне станет тренером года. Об этом сообщает AS

Стало известно, что лучшим главным тренером года будет признан Луис де ла Фуэнте, который возглавляет сборную Испании. Наставник вместе с национальной командой выиграла Евро-2024.

Напомним, что в этом году «Реал» под руководством Анчелотти выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «сливочных» Винисиус не приедет на церемонию вручения «Золотой мяч» из-за того, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри, вероятно, выиграет в голосовании за приз.