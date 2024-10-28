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    AS: Анчелотти не будет признан тренером года

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти не станет тренером года. Об этом сообщает AS.

    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»
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    Карло Анчелотти — главный тренер «Реала»

    Стало известно, что лучшим главным тренером года будет признан Луис де ла Фуэнте, который возглавляет сборную Испании. Наставник вместе с национальной командой выиграла Евро-2024.

    Напомним, что в этом году «Реал» под руководством Анчелотти выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

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