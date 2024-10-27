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    Семак: Судья не контролировал ход матча

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру против «Локомотива» (1:1) в матче 13-го тура РПЛ и посетовал на плохую работу судьи Сергея Карасева, который, по его мнению, упустил нити игры.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Обидно, конечно. В моментах не дорабатывали, было несколько опасных моментов, где выключались. Позволяли сопернику создавать. Во втором тайме тоже после наших ошибок были две острые контратаки.

    Неплохая игра, но чтобы выигрывать, надо забивать больше. Качество игры неплохое, игра смотрелось и с точки зрения интенсивности, и моментов, но результат расстроил.

    Жесткость с грубостью не надо путать. Естественно, когда тебе наступают и бьют по ногам, это железные желтые карточки, это надо пресекать с самого начала. Первый, второй момент, а судья молчит.

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    Конечно, потом игра могла закончиться и дракой, потому что судья не контролировал ход матча. Трактовки моментов не всегда были одинаковые. Где‑то упускал моменты, где‑то не свистел. Конечно, у игроков была дополнительная нервозность, — сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

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