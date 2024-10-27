«Алания» — «Чайка»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 16-го тура РПЛпроиграласо счетом 2:3.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Владислав Руденко Фото: www.fc-chayka.ru

Главным героем встречи стал нападающий Владислав Руденко, оформивший дубль. Также за гостей отличился Никита Маляров.

Мячи за «Аланию» забивали Батраз Хадарцев и Ибрагим Цаллагов.

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Футбол. Россия. Первая лига Алания — Чайка 2:3 Голы: 0:1 Никита Маляров (14'), 1:1 Батраз Хадарцев (36'), 1:2 Владислав Руденко (38'), 1:3 Владислав Руденко (61'), 2:3 Ибрагим Цаллагов (90+5') Алания: Георгий Натабашвили, Алан Багаев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Руслан Дауров, Алан Хугаев, Виктор Нафиков, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев, Isik M. Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Данил Пелих, Никита Маляров, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Александр Хохлачев, Владислав Руденко, Uzhgin M. Предупреждения: Алан Багаев (28'), (51'), Uzhgin M. (64'), Данил Пелих (70'), Михаил Штепа (90'), (90'), Gurtsiev B. (90+10')

После этого матча «Чайка» поднялась на 7-е место с 22 очками. «Алания» с 17 очками на 13-й позиции.