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    «Алания» уступила дома «Чайке»

    «Алания» — «Чайка»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В матче 16-го тура РПЛ «Алания» проиграла «Чайке» со счетом 2:3.

    Владислав Руденко
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    Владислав Руденко

    Главным героем встречи стал нападающий Владислав Руденко, оформивший дубль. Также за гостей отличился Никита Маляров.

    Мячи за «Аланию» забивали Батраз Хадарцев и Ибрагим Цаллагов.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Алания — Чайка 2:3
    Голы: 0:1 Никита Маляров (14'), 1:1 Батраз Хадарцев (36'), 1:2 Владислав Руденко (38'), 1:3 Владислав Руденко (61'), 2:3 Ибрагим Цаллагов (90+5') Алания: Георгий Натабашвили, Алан Багаев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Руслан Дауров, Алан Хугаев, Виктор Нафиков, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев, Isik M. Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Данил Пелих, Никита Маляров, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Александр Хохлачев, Владислав Руденко, Uzhgin M. Предупреждения: Алан Багаев (28'), (51'), Uzhgin M. (64'), Данил Пелих (70'), Михаил Штепа (90'), (90'), Gurtsiev B. (90+10')

    После этого матча «Чайка» поднялась на 7-е место с 22 очками. «Алания» с 17 очками на 13-й позиции.

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