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    Колыванов о матче «Химки» — «Динамо»: Гостям будет непросто

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    Российский тренер Игорь Колыванов поделился мыслями перед матчем 13-го тура РПЛ между «Химками» и «Динамо».

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Динамо любит красиво играть, но и пропускать любит. У "Химок" достаточно взрослая команда, где футболисты поиграли в хороших командах и имеют имя. Если по физическому состоянию они будут выглядеть неплохо, динамовцам будет непросто.

    "Динамо" — одна из немногих команд, которая удивляет с положительной и отрицательной стороны. Команда может много забить и пропустить. Когда все футболисты обороняются вместе и компактно, то всё у них получается. А когда всё вразброс и происходят шатания, то начинают возникать проблемы в обороне», — сказал Колыванов Чемпионату.

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    • Матч между «Химками» и «Динамо» состоится завтра, 27-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 13-е место в таблице с 11-ю очками в активе. «Динамо» — на 5-й позиции (23).

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