Колыванов о матче «Химки» — «Динамо»: Гостям будет непросто

Российский тренерподелился мыслями перед матчем 13-го тура РПЛ между

«Динамо любит красиво играть, но и пропускать любит. У "Химок" достаточно взрослая команда, где футболисты поиграли в хороших командах и имеют имя. Если по физическому состоянию они будут выглядеть неплохо, динамовцам будет непросто.

"Динамо" — одна из немногих команд, которая удивляет с положительной и отрицательной стороны. Команда может много забить и пропустить. Когда все футболисты обороняются вместе и компактно, то всё у них получается. А когда всё вразброс и происходят шатания, то начинают возникать проблемы в обороне», — сказал Колыванов Чемпионату.

Матч между «Химками» и «Динамо» состоится завтра, 27-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 13-е место в таблице с 11-ю очками в активе. «Динамо» — на 5-й позиции (23).