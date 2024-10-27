В рамках 13-го тура российской Премьер-лиги «Химки» на своем поле примут «Динамо». Поединок пройдет 27 октября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Подмосковная команда занимает 13-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе после 12-и туров. «Химки» продолжают борьбу за выживание в лиге, набрав такое же количество очков, сколько и у махачкалинского «Динамо» (12-ю строчку).

«Химки» располагаются на 4-й позиции с конца в лиге по забитым голам (11) и на 5-м месте с конца по пропущенным (20 мячей).

Последние матчи: В прошедшей встрече «Химки» проиграли «Оренбургу» (0:2) в рамках группового этапа Кубка России. Матчем ранее команде удалось обыграть «Локомотив» (2:0) в РПЛ.

За последние 5 матчей во всех турнирах «Химки» по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью. За этот период команда забила 4 гола при 8-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Химки» будут бороться за сохранение прописки в РПЛ, сейчас у команды есть все шансы на успех в нынешнем сезоне, но в предстоящем матче против «Динамо» будет очень тяжело.

Лучшим бомбардиром «Химок» является Антон Заболотный, который забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи за 12 встреч в российской Премьер-лиге.

«Динамо»

Турнирное положение: Команда располагается на 5-й позиции в таблице РПЛ с 23 очками в активе после 12-и туров. «Динамо» отстает от 3-ки лидеров в чемпионате на 4 балла.

«Бело-голубые» занимают 4-ю строчку в лиге по забитым мячам (23 гола). Несмотря на это, «Динамо» довольно много пропустило (12).

Последние матчи: В прошлом поединке команда разгромила «Крыльев Советов» (6:3), а до этого одержала крупную победу над «Рубином» со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме.

За последние 5 матчей «Динамо» трижды победило и дважды проиграло. За этот период команда сумела забить 14 голов при 8-и пропущенных. В последних 2-х встречах «бело-голубые» отметились 10-ю забитыми мячами.

Состояние команды: В последнее время «Динамо» играет супер-результативно, но при этом команда может и пропустить парочку голов. «Бело-голубые» не очень стабильно выступают в обороне.

Константин Тюкавин, кажется, потихоньку начинает приобретать уверенность в своих силах. За 12 матчей форвард забил 5 голов и сделал голевую передачу, занимая 11-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Статистика для ставок

За последние 2 матча «Динамо» забило 10 голов

«Химки» не проиграли ни одного матча из последних 3-х на своем поле (2 победы и 1 ничья)

В последних 5-и очных встречах «Динамо» непременно обыгрывало «Химки»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.85, победа «Химок» — 4.00, ничья — 4.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» снова победит. Команда потихоньку обретает уверенность.

Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1) за 2.30.

Прогноз: «Динамо» может стартовать активно, но забьет ключевые голы уже во 2-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 1 больше во 2-м тайме за 1.97.