Глушаков: Будет ли Сантос играть за сборную, зависит от тренера

Хавбеквысказался о получении российского гражданства защитником

«Российское гражданство дают и актерам, и боксерам, и многим другим. Если человек хорошо относится к стране, долго работает здесь и живет, почему нет? Будет ли он играть за сборную, зависит от тренера. Паспорт может получить любой человек, а вот будет ли он играть, другая история.

Мне все равно, вызовут его или нет. Но думаю, когда мы вернемся на международную арену, у Сантоса уже будет закат карьеры», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Действующий контракт 30-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.

Напомним, в 2023 году гражданами РФ стали бразильцы Клаудиньо и Малком. Первый по-прежнему играет за «Зенит», а второй летом прошлого года перешел из санкт-петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль».