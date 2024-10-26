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    Глушаков: Будет ли Сантос играть за сборную, зависит от тренера

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    Хавбек «Химок» Денис Глушаков высказался о получении российского гражданства защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Российское гражданство дают и актерам, и боксерам, и многим другим. Если человек хорошо относится к стране, долго работает здесь и живет, почему нет? Будет ли он играть за сборную, зависит от тренера. Паспорт может получить любой человек, а вот будет ли он играть, другая история.

    Мне все равно, вызовут его или нет. Но думаю, когда мы вернемся на международную арену, у Сантоса уже будет закат карьеры», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

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  • 24/10/2024

    • Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Действующий контракт 30-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.

    Напомним, в 2023 году гражданами РФ стали бразильцы Клаудиньо и Малком. Первый по-прежнему играет за «Зенит», а второй летом прошлого года перешел из санкт-петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль».

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