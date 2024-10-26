Газизов: Есть ощущение, что для нас это поражение

Генеральный директор махачкалинскоговысказался о матче против(1:1).

«Мы в принципе были лучше, мне кажется. Не забили свои голы, пропустили обидный гол в конце… Будем работать дальше. Есть над чем работать. Будем прогрессировать. Большое спасибо болельщикам, что поддерживают нас. Победы придут скоро. Будем работать над этим.

Естественно, дома надо обыгрывать конкурента. Даже чуть не сказал сейчас, что мы проиграли сегодня, так как есть ощущение, что для нас это поражение. Ничья нам не играет на руку. Но ничего, будем двигаться дальше. Каждая игра сейчас ключевая для нас.

Вроде играем неплохо. 17 ударов по воротам, но всего три в створ… Тут блокируют, там еще что‑то. В любом случае, если будем дальше продолжать работать и где‑то сделаем корректировки, результат придет», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Акрон» — на 8-й позиции (13).