Тен Хаг: Травмы негативно влияют на наш уровень и наше положение в лиге

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«Травмы негативно влияют на наш уровень и наше положение в лиге. Потому что, когда у тебя нет свободных игроков, ты не можешь выставить лучший состав. И именно это сдерживает нас в данный момент.

Нам нужно больше доступных игроков. Мы должны работать лучше и иметь в распоряжении больше доступных игроков, потому что мы знаем, что когда они у нас есть, мы становимся действительно тяжелым соперником.

Когда все в составе, мы можем быть очень, очень успешными. Именно это мы и показали в последние месяцы», — цитирует тен Хага клубная пресс-служба.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает только 12-е место в турнирной таблице АПЛ.