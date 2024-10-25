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    Тен Хаг: Травмы негативно влияют на наш уровень и наше положение в лиге

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о текущем положении дел в команде.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Травмы негативно влияют на наш уровень и наше положение в лиге. Потому что, когда у тебя нет свободных игроков, ты не можешь выставить лучший состав. И именно это сдерживает нас в данный момент.

    Нам нужно больше доступных игроков. Мы должны работать лучше и иметь в распоряжении больше доступных игроков, потому что мы знаем, что когда они у нас есть, мы становимся действительно тяжелым соперником.

    Когда все в составе, мы можем быть очень, очень успешными. Именно это мы и показали в последние месяцы», — цитирует тен Хага клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает только 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

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