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    «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА
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    Карасев обслужит матч РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом»

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    Стали известны судейские назначения на матчи 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Карасев — арбитр РПЛ
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    Сергей Карасев — арбитр РПЛ

    26 октября (суббота)

    «Динамо» Махачкала — «Акрон»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.

    ЦСКА — «Факел»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Олег Соколов.

    «Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Александр Гончар.

    Календарь и таблица РПЛ

    27 октября (воскресенье)

    «Оренбург» — «Рубин»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Французов.

    «Пари НН» — «Спартак»: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Михаил Иванов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Химки» — «Динамо» Москва: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Колобаев.

    «Зенит» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.

  • 13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА
  • Прогнозы экспертов на наиболее интересные матчи 13-го тура чемпионата России по футболу
  • Сегодня

    • 28 октября (понедельник)

    «Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артём Любимов; инспектор — Николай Иванов.

    Все прогнозы на матчи российской Премьер-лиги можно посмотреть по этой ссылке.

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