Агуэро: Ямаль должен нравиться всем, кто любит футбол

Бывший нападающийвысказался о нынешнем форварде команды

«Барса всегда находит молодых талантов и доработав их, в конечном итоге, получает отличную команду. Работа нового тренера в этом отношении заметна. Флик хорош в этом. К тому же, сегодня у него есть Ламин Ямаль, который очень удивляет, ведь будучи таким молодым, он мыслит так, как будто ему 26 или 28 лет.

Всем, кто любит футбол, он должен нравиться, поскольку такие характеристики, как у него, сегодня встретишь нечасто», — приводит слова Агуэро Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.