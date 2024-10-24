Лондонский «Челси» сыграет в гостях против «Панатинаикоса» в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Панатинаикос»

Греческий клуб начал еврокубковую кампанию с квалификации Лиги Европы. Сначала «Панатинаикос» по сумме двух встреч обыграл болгарский «Ботев», а затем уступил «Аяксу» и вылетел в финальный этап отбора Лиги конференций, где оказался сильнее французского «Ланса».

По результатам жеребьевки соперниками «Панатинаикоса» на общем этапе турнира стали «Борац», «Челси», «Юргорден», ХИК, «Нью-Сейнтс» и «Динамо» Минск. В первом туре команда под руководством Диего Алонсо сыграла вничью на выезде с боснийским клубом «Борац» (1:1).

В чемпионате Греции «Панатинаикос» идет на шестой строчке, набрав 12 очков в 8-ми матчах. В крайнем туре команда из Афин минимально обыграла в гостях ОФИ (1:0).

«Челси»

Лондонцы стартовали в этом турнире с последней стадии отбора — раунда плей-офф. «Челси» обеспечил себе участие в основном этапе благодаря победе по сумме двух встреч над швейцарским «Серветтом» (2:0 дома и 1:2 в гостях).

В первом туре английский клуб на своем поле переиграл «Гент» со счетом 4:2. В следующих матчах «Челси» также предстоит встретиться с «Панатинаикосом», «Ноа», «Хайденхаймом», «Астаной» и «Шемрок Роверс».

Команда под руководством Энцо Марески занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в 8-ми матчах. На прошлых выходных «Челси» в упорном поединке проиграл в гостях «Ливерпулю» (1:2).

Стоит отметить, что «Панатинаикос» и «Челси» ни разу не играли между собой ранее.

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