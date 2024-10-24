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    «Челси» увезёт 3 очка из Греции?

    Панатинаикос — Челси: прогноз и ставка (коэффициент 2.03) на футбол. 24/10/2024 в 19:45

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    Прогноз и ставки на «Панатинаикос» — «Челси»
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    «Челси» — «Гент»
    Греческий «Панатинаикос» сыграет английского «Челси» во втором туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Панатинаикос

  • Афины
    •  Панатинаикос 19:45 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Панатинаикос»

    Турнирное положение: После матча 1-го тура Лиги конференций «Панатинаикос» занимает в турнирной таблице 19 место, набрав 1 очко.

    Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций греки сыграли вничью с командой «Борац» (1:1). В составе «Панатинаикоса» голом отметился греческий полузащитник Анастаисос Бакасетас.

    Панатинаикос — Челси: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В составе «Панатинаикоса» есть травмированный футболист. Речь о исландском защитнике Хордуре Магнуссон, который травмировал колено. В лазарете команды также находится греческий форвард Фотис Иоаннидис.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Греции: «Панатинаикос» занимает в греческой Суперлиге 6 место, набрав 12 баллов. От лидера — команды «Арис» отставание составляет 5 очков.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» набрал первые 3 очка в Лиге конференций после игр 1 тура. На данный момент «аристократы» занимают 6 место в турнирной таблице основного этапа.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В стартовой игре основного этапа Лиги конференций «Челси» на своём поле выиграл у «Гента» (4:2). В составе лондонского клуба голами отметились Вейга, Нету, Нкунку и Дьюсбери-Холл.

    Не сыграют: Не смогут помочь своей команде во втором туре Лиги конференций из-за мышечной травмы Джеймс и Келлиман. Также в лазарете лондонского клуба находятся Фофана, Лавиа, Палмер и Чилуэлл.

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    Состояние команды в чемпионате Англии: В английской Премьер-лиге «Челси» идёт на 6 месте, с активом в 14 очков. Лондонцы в 8 туре чемпионата проиграл «Ливерпулю» (1:2).

    Статистика для ставок

    • «Панатинаикос» переиграл «Ланс», чтобы выйти в основной этап Лиги конференций

    • «Челси» не может выиграть во втором матче подряд: 1 ничья и 1 поражение

    • «Челси» и «Панатинаикос» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.27, а победа «Панатинаикоса» — в 5.09.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.26 соответственно.

    Прогноз: «Челси» способен на то, чтобы забрать три очка у греческого соперника. Лондонцы наверняка добьются успеха, несмотря на проблемы с составом.

    Ставка: Фора «Челси» (-1) с коэффициентом 2.03.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.

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    «Панатинаикос» — «Челси»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» увезёт 3 очка из Греции?
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