Панатинаикос
Челси
«Панатинаикос»
Турнирное положение: После матча 1-го тура Лиги конференций «Панатинаикос» занимает в турнирной таблице 19 место, набрав 1 очко.
Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций греки сыграли вничью с командой «Борац» (1:1). В составе «Панатинаикоса» голом отметился греческий полузащитник Анастаисос Бакасетас.
Панатинаикос — Челси: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В составе «Панатинаикоса» есть травмированный футболист. Речь о исландском защитнике Хордуре Магнуссон, который травмировал колено. В лазарете команды также находится греческий форвард Фотис Иоаннидис.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды в чемпионате Греции: «Панатинаикос» занимает в греческой Суперлиге 6 место, набрав 12 баллов. От лидера — команды «Арис» отставание составляет 5 очков.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» набрал первые 3 очка в Лиге конференций после игр 1 тура. На данный момент «аристократы» занимают 6 место в турнирной таблице основного этапа.
Последние матчи: В стартовой игре основного этапа Лиги конференций «Челси» на своём поле выиграл у «Гента» (4:2). В составе лондонского клуба голами отметились Вейга, Нету, Нкунку и Дьюсбери-Холл.
Не сыграют: Не смогут помочь своей команде во втором туре Лиги конференций из-за мышечной травмы Джеймс и Келлиман. Также в лазарете лондонского клуба находятся Фофана, Лавиа, Палмер и Чилуэлл.
Состояние команды в чемпионате Англии: В английской Премьер-лиге «Челси» идёт на 6 месте, с активом в 14 очков. Лондонцы в 8 туре чемпионата проиграл «Ливерпулю» (1:2).
Статистика для ставок
- «Панатинаикос» переиграл «Ланс», чтобы выйти в основной этап Лиги конференций
- «Челси» не может выиграть во втором матче подряд: 1 ничья и 1 поражение
- «Челси» и «Панатинаикос» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.27, а победа «Панатинаикоса» — в 5.09.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.26 соответственно.
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Прогноз: «Челси» способен на то, чтобы забрать три очка у греческого соперника. Лондонцы наверняка добьются успеха, несмотря на проблемы с составом.
Ставка: Фора «Челси» (-1) с коэффициентом 2.03.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.