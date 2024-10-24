Греческий «Панатинаикос» сыграет английского «Челси» во втором туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Панатинаикос» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: После матча 1-го тура Лиги конференций «Панатинаикос» занимает в турнирной таблице 19 место, набрав 1 очко.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций греки сыграли вничью с командой «Борац» (1:1). В составе «Панатинаикоса» голом отметился греческий полузащитник Анастаисос Бакасетас.

Не сыграют: В составе «Панатинаикоса» есть травмированный футболист. Речь о исландском защитнике Хордуре Магнуссон, который травмировал колено. В лазарете команды также находится греческий форвард Фотис Иоаннидис.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Греции: «Панатинаикос» занимает в греческой Суперлиге 6 место, набрав 12 баллов. От лидера — команды «Арис» отставание составляет 5 очков.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» набрал первые 3 очка в Лиге конференций после игр 1 тура. На данный момент «аристократы» занимают 6 место в турнирной таблице основного этапа.

Последние матчи: В стартовой игре основного этапа Лиги конференций «Челси» на своём поле выиграл у «Гента» (4:2). В составе лондонского клуба голами отметились Вейга, Нету, Нкунку и Дьюсбери-Холл.

Не сыграют: Не смогут помочь своей команде во втором туре Лиги конференций из-за мышечной травмы Джеймс и Келлиман. Также в лазарете лондонского клуба находятся Фофана, Лавиа, Палмер и Чилуэлл.

Состояние команды в чемпионате Англии: В английской Премьер-лиге «Челси» идёт на 6 месте, с активом в 14 очков. Лондонцы в 8 туре чемпионата проиграл «Ливерпулю» (1:2).

Статистика для ставок

«Панатинаикос» переиграл «Ланс», чтобы выйти в основной этап Лиги конференций

«Челси» не может выиграть во втором матче подряд: 1 ничья и 1 поражение

«Челси» и «Панатинаикос» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.27, а победа «Панатинаикоса» — в 5.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.26 соответственно.

Прогноз: «Челси» способен на то, чтобы забрать три очка у греческого соперника. Лондонцы наверняка добьются успеха, несмотря на проблемы с составом.

Ставка: Фора «Челси» (-1) с коэффициентом 2.03.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.