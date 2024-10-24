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    «Манчестер Сити» уже определился с заменой для Холанна

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    «Манчестер Сити» готовится к уходу из команды норвежского нападающего Эрлинга Холанна.

    Виктор Дьёкереш
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    Виктор Дьёкереш

    По информации журналиста Саши Тавольери, в случае продажи Холанна «Манчестер Сити» постарается приобрести Виктора Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга».

    Источник утверждает, что трансфер шведского нападающего будет приоритетным вариантом для чемпиона Англии.

    Ранее сообщалось, что Холанн планирует покинуть «Манчестер Сити» после завершения текущего сезона. Эрлинг хочет продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

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