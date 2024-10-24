«Манчестер Сити» уже определился с заменой для Холанна

готовится к уходу из команды норвежского нападающего

По информации журналиста Саши Тавольери, в случае продажи Холанна «Манчестер Сити» постарается приобрести Виктора Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга».

Источник утверждает, что трансфер шведского нападающего будет приоритетным вариантом для чемпиона Англии.

Ранее сообщалось, что Холанн планирует покинуть «Манчестер Сити» после завершения текущего сезона. Эрлинг хочет продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

Напомним, спортивный директор «Спортинга» Угу Виана в следующем году займет аналогичный пост в «Манчестер Сити».