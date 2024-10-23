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    Тедеев назвал задачи «Акрона» на этот сезон в РПЛ

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    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев рассказал, какие задачи поставило руководство клуба в дебютный сезон в российской Премьер-лиге.

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    Между вами и президентом был разговор о задаче на сезон? Да, был. Мы говорили также с генеральным и спортивным директорами. Президент клуба приезжал к нам на сборы. Мы с ним говорили о сохранении места в премьер‑лиге. Каждый из нас по‑своему амбициозен. Хочется говорить о том, чтобы создать команду, которая готова побеждать в каждом матче.

    Тогда вы должны закончить чемпионат на первом месте? Да, и, конечно, это нереально 100%. В нашей ситуации — сохранить команду в РПЛ, чтобы потом ее сделать еще сильнее.

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    • Каково это, строить команду, когда к тебе приходят 17 человек? Интересно было на летних сборах, когда у нас было 14 футболистов, а из них 6 молодых, которых мы взяли из академии, кого‑то из молодежной команды. Кое‑кто из них дебютировал сразу, тот же Арсений Дмитриев. И каждый день приезжал новый футболист. И встраивать их по одному, по два‑три за какие‑то микроциклы очень сложно. Я безумно переживал.

    Календарь и таблица РПЛ

    Лично вы брали футболистов? У нас очень здоровая и правильно, профессионально хорошо выстроенная работа всего спортивного департамента, в который входит и селекционная служба. Когда‑то я дал какие‑то определенные характеристики, согласно амплуа, футболистов, которых я бы хотел видеть.

    Внимательно все это изучили и присылали мне на каждую позицию по три‑пять футболистов. Я лично сам просмотрел более 65 футболистов за это время. А я смотрел их по тайму‑два минимум. Иногда приходилось две игры смотреть, не какие‑то нарезки. И это было тяжелейшее время. Но мы с этим справились«, — сказал Тедеев "Матч ТВ".

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