Гендиректор «Шахтера» — о Мудрике: Когда покупаешь «Феррари», надо понимать, как с ней обращаться

Генеральный директорвысказался о трансфере

«Вам не нужна "Феррари", если вы не умеете ею управлять. Подойдёт и обычная машина. Но если вы покупаете "Феррари", то должны понимать, как с ней обращаться. Таково моё мнение о Мудрике в "Челси".

Я уверен, он продемонстрирует свои качества, когда получит такой шанс. Он тот, кто делает разницу на поле, это абсолютно точно, и это можно увидеть по его игре за сборную. Игроков такого плана практически нет», — приводит слова Палкина Goal.

В нынешнем сезоне Мудрик провел восемь матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.