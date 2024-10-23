«Лейпциг» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1, обзор гола

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 27-й минуте матча забил Дарвин Нуньес, которому ассистировал Мохамед Салах.
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РБ Лейпциг — Ливерпуль 0:1
Гол: 0:1 Дарвин Нуньес (27') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лютсхарел Гертрейда (Эль-Шадай Битшиабу, 74'), Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Бенджамин Хенрихс, Амаду Айдара (Элиф Элмас, 86'), Артур Вермерен (Кевин Кампль, 74'), Ксави Симонс (Юссуф Поульсен, 78'), Антонио Нуса, Беньямин Шешко (Кристоф Баумгартнер, 74'), Луа Опенда Ливерпуль: Кивин Келлехер, Константинос Цимикас (Эндрю Робертсон, 75'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Мохамед Салах (Луис Диас, 63'), Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 75'), Коди Матес Гакпо, Дарвин Нуньес (Кёртис Джонс, 75') Предупреждения: Кастелло Люкеба (8'), Алексис Мак Аллистер (12'), Лютсхарел Гертрейда (23')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Ливерпуль» одержал три победы на старте общего этапа, набрал девять очков и идет вторым в турнирной таблице, «Лейпциг» потерпел третье подряд поражение и занимает 31-е место.