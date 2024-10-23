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    «Ливерпуль» одержал третью победу в Лиге чемпионов, обыграв «Лейпциг»

    «Лейпциг» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде обыграл «Лейпциг» со счетом 1:0.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Единственный гол на 27-й минуте матча забил Дарвин Нуньес, которому ассистировал Мохамед Салах.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    РБ Лейпциг — Ливерпуль 0:1
    Гол: 0:1 Дарвин Нуньес (27') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лютсхарел Гертрейда (Эль-Шадай Битшиабу, 74'), Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Бенджамин Хенрихс, Амаду Айдара (Элиф Элмас, 86'), Артур Вермерен (Кевин Кампль, 74'), Ксави Симонс (Юссуф Поульсен, 78'), Антонио Нуса, Беньямин Шешко (Кристоф Баумгартнер, 74'), Луа Опенда Ливерпуль: Кивин Келлехер, Константинос Цимикас (Эндрю Робертсон, 75'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Мохамед Салах (Луис Диас, 63'), Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 75'), Коди Матес Гакпо, Дарвин Нуньес (Кёртис Джонс, 75') Предупреждения: Кастелло Люкеба (8'), Алексис Мак Аллистер (12'), Лютсхарел Гертрейда (23')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Ливерпуль» одержал три победы на старте общего этапа, набрал девять очков и идет вторым в турнирной таблице, «Лейпциг» потерпел третье подряд поражение и занимает 31-е место.

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