Колыванов: В РПЛ не нужны белорусские клубы

Известный российский футболист и тренерпрокомментировал возможное

«Навряд ли произойдёт интегрирование белорусских клубов в РПЛ. Что будет с белорусским футболом без своих главных команд? На кого они будут равняться? Понятно, что уровень белорусских футболистов ниже, чем у российских.

Думаю, в РПЛ они будут середняками, но это ничего не даст российскому футболу», — сказал Колыванов «Чемпионату».

Напомним, министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук выдвинул идею создания совместного чемпионата между российскими и белорусскими клубами.