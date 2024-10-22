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    Соболев и Педро — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Факелом» в Кубке России

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    «Зенит» назвал стартовый состав на матч шестого тура группового этапа Кубка России против воронежского «Факела».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Зенит»: Адамов, Чистяков, Родригао, Караваев, Горшков, Ерохин, Ахметов, Васильев, Педро, Мантуан, Соболев.

    Запасные: Бязров, Эракович, Мостовой, Столбов, Вершинин, Пшенников, Булыгин.

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    • «Факел»: Гудиев, Божин, Брахими, Брызгалов, Гиоргобиани, Марков, Мастерной, Мертенс, Селе, Юрганов, Якимов.

    Запасные: Доровских, Багамаев, Багателия, Васин, Ивлев, Каштанов, Моцпан, Сенхаджи, Симонов, Щетинин.

    Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 22 октября в Воронеже, начало — в 16:15 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 22 октября в Воронеже, начало — в 16:15 мск.

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